РИАМО - 26 янв. Жителя городского округа Восход признали виновным в размещении в соцсети «ВКонтакте» фото и видео материалов, где была изображена нацистская атрибутика, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Московской области.

За указанное правонарушение Истринский городской суд назначил жителю региона штраф. Противоправный контент удален, полицейские уже провели профилактическую беседу с нарушителем. А сам 26-летний гражданин признал свою вину, а также раскаялся в содеянном.

«Предусмотрена ответственность за информацию, которую размещает человек в публичном доступе. Любые противоправные действия обязательно будут прекращены, а причастные лица – наказаны», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» установлено, что экстремистская деятельность включает в себя и использование нацистской атрибутики или символики.

За это правонарушение предусмотрен штраф размере от 1 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или административный арест сроком на 15 суток.