РИАМО - 26 янв. В связи с информацией из СМИ об использовании цифровой копии водительского удостоверения вместо регистрационных документов на авто и водительского удостоверения МВД России разъяснило особенности проводимого эксперимента, чтобы жители страны могли детальнее разобраться в условиях его проведения, сообщает МВД Медиа.

«В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, для проверки документов планируют использовать только мобильные устройства сотрудников полиции, на которых будет установлено сертифицированное ПО. Передавать электронные документы планируют с мобильного устройства водителя на мобильное устройство сотрудника полиции при помощи QR-кодов.

Тем не менее пункт 2.1.1 ПДД РФ гласит о перечне документов, который водитель должен иметь при себе, а также предъявлять их по требованию полицейских. В их числе водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство.

МВД России подчеркивает, что нельзя управлять транспортными средством без документов, которые предусматривают правила дорожного движения РФ, изменений правового режима в субъектах РФ на время проведения эксперимента нет. Предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено.

Волк отметила, что на текущий момент МВД России рассматривает проект плана реализации названных мероприятий в части использования электронного СТС.

Она добавила, что в отношении водительских удостоверений рассмотрение вопроса планируют только при успехе мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.

В 2021 году министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ планирует запустить мобильное приложение, куда можно будет занести документы на машину. Новшество смогут апробировать и в Подмосковье. В пилотный проект также может войти столица. ​

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