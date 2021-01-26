РИАМО - 26 янв. В Подмосковье вакцинировали от коронавируса порядка 1 тысячи работников сферы торговли, на процедуру записалось еще порядка 400 желающих, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Список граждан, вовлеченных в массовую прививочную кампанию против коронавируса, расширяется. Так, бесплатная вакцинация была организована для работников торговли и услуг Подмосковья. На сегодняшний день провакцинировано около 1 тысячи человек. Всего в сфере торговли региона работает порядка 86 тысяч сотрудников», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что Минсельхозпрод региона вместе с органами местного самоуправления проинформировал хозяйствующие субъекты, которые ведут торговую деятельность на территории области, о проводимой в Подмосковье вакцинации от коронавируса, были разосланы информационные материалы, проведены ВКС.

В Подмосковье прививки от Covid-19 сделали свыше 49 тысяч человек. На прошлой неделе в регион поступило 64,8 тысячи доз вакцин.

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26 ЯНВАРЯ

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