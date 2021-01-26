РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В Люберцах более 120 человек сделали прививку от коронавируса во второй день работы мобильного пункта вакцинации, всего за два дня привились более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«25 января состоялся второй выезд мобильного пункта вакцинации от Covid-19 на территорию ТЦ «Выходной». Прививку сделали 122 люберчанина, из которых 63 имеют хронические заболевания и 45 - в возрасте старше 60 лет. В первый день работы мобильного пункта на территории ТЦ «Выходной» прививку от коронавируса сделали 88 человек. Всего за два дня в мобильном пункте привились 210 пациентов», - говорится в сообщении.

Следующий выезд мобильного пункта пройдет 30 января на территорию ТЦ «Орбита» по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366. Часы работы: с 10:00 до 17:00.

Пройти вакцинацию в мобильном пункте сможет любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Запись не требуется.

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