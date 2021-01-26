РИАМО - 26 янв. В рамках программы реновации в московском районе Митино первый дом передадут под заселение в 2021 году, всего в программу реновации в районе включили 14 домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В 2021 году по программе реновации жилищного фонда в Митине будет передана под заселение новостройка по адресу: улица Парковая, дом 33. Это позволит обеспечить новым жильем около 250 семей на первом этапе до 2024 года», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что раньше переселение в районе не велось, и уточнил, что дом ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Всего в программу реновации в Митине включили 14 домов. В них проживают более 2 тысяч человек.

На северо-западе столицы по программе реновации собираются переселить более 86 тысяч жителей из 431 дома.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>