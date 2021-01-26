РИАМО – 26 янв. Тверской суд Москвы 28 января изберет меру пресечения для австрийского бизнесмена Оливера Кайзера по делу о незаконном предпринимательстве в России, сообщает ТАСС.

Оливер Кайзер является гендиректором австрийской компании «Экоком», которая занимается рекультивацией нескольких полигонов в РФ.

«В Тверской районный суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера», - сказали изданию в суде.

Иностранного предпринимателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Кайзеру грозит до пяти лет лишения свободы. ​​