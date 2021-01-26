РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 25 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 8 608 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом

В Подмосковье за сутки было выявлено 1 129 случаев заболевания коронавирусом.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 25 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 8 608 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 187 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 3 581 человек. Выздоровел и выписался 147 781 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также тематический сайт.

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26 ЯНВАРЯ

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