РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Во время выездной встречи во вторник заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Власов даст подробное разъяснение о ходе работ, направленных на улучшение качества воды в ЖК «Марусино», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«26 января в 18:00 заместитель главы администрации Василий Власов совместно с руководителем УК ООО «Стимул», руководителем ОА «Люберецкая теплосеть» проведет выездное собрание с жителями ЖК «Марусино» и даст подробное разъяснение о ходе работ, направленных на улучшение качества подаваемого ресурса. Данный вопрос находится на контроле администрации муниципалитета», - говорится в сообщении.

Управляющая компания ООО «Стимул» совместно с представителями АО «Люберецкая теплосеть» 22 января под контролем начальника управления ЖКХ горокруга Люберцы провела промывку внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения в многоквартирных домах по адресу: улица Заречная, дом №37, корпуса 1-10.

Также 25 января АО «Люберецкая теплосеть» промыла внутриквартальные сети, обеспечивающие подачу ГВС в данные дома. Кроме того, с 25 по 27 января УК ООО «Стимул» совместно с представителями АО «Люберецкая теплосеть» под контролем начальника управления ЖКХ проводит промывку внутридомовых инженерных сетей ГВС по адресам: улица Заречная, дома №№31, 33, во всех корпусах.

Силами АО «Люберецкая теплосеть» будет произведена промывка внутриквартальных сетей, обеспечивающих подачу ГВС в многоквартирные дома по адресам: улица Заречная, дома №№ 31, 33.