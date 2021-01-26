РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. УМВД России по городскому округу Домодедово признано лучшим в Московской области по результатам конкурса профессионального мастерства, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«По результатам конкурса профессионального мастерства, который проводился Главным управлением МВД России, Домодедовское подразделение признано лучшим территориальным органом МВД России по Московской области за 2020 год», - говорится в сообщении.

Также управление признано лучшим кадровым подразделением по работе с личным составом.