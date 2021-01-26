РИАМО - 26 янв. Санитарная авиация Подмосковья за минувший год совершила 512 вылетов для оказания экстренной помощи жителям, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Оперативная транспортировка пациентов чаще всего требовалась между больницами, а в особенности — детям. Кроме того, вылеты проводились к местам серьезных ДТП.

«Московская область — крупный регион. Санавиация позволяет оперативно транспортировать пациента, которому требуется экстренная помощь, в специализированные медорганизации даже из отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог», — подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что за минувший год удалось оперативно эвакуировать почти 500 человек, из которых свыше 200 дети, включая младенцев до года.

Вертолеты доставляют пострадавших в медорганизации Красногорска, Химок, Подольска, Ногинска, Люберец — в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр. В Подмосковье применяются легкие вертолеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.