РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Флористы городского округа Мытищи вместе с представителями управления потребительского рынка и услуг администрации округа обсудили проведение конкурса профессионального мастерства, сообщается на сайте администрации горокруга.

Встречу, которая прошла в коворкинг-центре «Старт», провела начальник управления Любовь Сабирзянова. На сегодняшний день свое желание принять участие в конкурсе изъявили около 20 человек.

«Она отметила, что конкурс планируется организовать в рамках поддержки предпринимательства, развития отечественной флористики и выявления новых талантливых имен. Состязание профессионалов пройдет на территории городского округа Мытищи под эгидой некоммерческого партнерства «Национальная гильдия флористов». В организации и проведении конкурса активное участие будет принимать профессор кафедры средового дизайна МГОУ Наталья Осипова», - говорится в сообщении.

Конкурс предположительно пройдет с 1 по 10 апреля. Это определили на прошедшем совещании. Также были собраны официальные заявки от участников и пожелания по проведению состязания, которые будут учтены при разработке положения.