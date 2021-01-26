РИАМО - 26 янв. МАУ ФКиС «Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» в Балашихе нарушило антимонопольное законодательство, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение компании «Прагматик Драйв» в отношении учреждения.

«Возбуждено дело <...> о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения части 1 статьи 17.1 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Нарушение заключалось в предоставлении права аренды муниципального имущества без проведения торгов.