РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В подмосковных Люберцах автомобиль такси наехал на разделительное ограждение Зенинского шоссе и застрял, сообщил «РИАМО в Люберцах » очевидец происшествия.

ДТП произошло ночью во вторник.

«На Зенинском шоссе таксист наехал на ограждение. Машина до сих пор висит, наверно, эвакуатор вызвал и ждет, в салоне никого нет», - сказал очевидец.

По словам сотрудницы пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое», данное ДТП не зарегистрировано в ГИБДД. Обращений по данному поводу в ведомство не поступало.