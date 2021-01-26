РИАМО - 26 янв. В Подольске и Раменском округе Подмосковья закрыли детские дома, за пять лет число детдомов в регионе сократилось более чем в пять раз — с 44 до 8, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Детские дома закрылись потому, что там не осталось детей. Это удалось сделать благодаря губернаторской программе по поддержке приемных семей», — говорится в сообщении.

Каждый месяц приемная семья в среднем получает 50 тысяч рублей на ребенка. На поддержку сирот и приемных семей из бюджета Московской области ежемесячно выделяется 12 миллиардов рублей.

В прошлом году порядка 2 тысяч детей-сирот обрели новые семьи. Пандемия не повлияла на работу по устройству ребят в семьи.

На сегодняшний день детские дома работают в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Балашихе, Коломенском округе, Щелкове, Рузе, Мытищах и Сергиево-Посадском округе.

В Подмосковье проживает свыше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,5 тысячи детей находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Более 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.