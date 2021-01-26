РИАМО - 26 янв. Компания Mobitruck из Истры до конца января планирует осуществить отгрузку фудтраков в Финляндию и Литву, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Контрагентов, с которыми заключены экспортные контракты, компания нашла на выставке International Green Week – Berlin 2020. Mobitruck приняла участие в выставке в рамках группового стенда Московской области, который был организован областным Фондом поддержки ВЭД.

«Услуга фонда по организации участия предприятий в групповых стендах Московской области на международных выставках особенно актуальна для предприятий МСП, которые не всегда имеют возможность вложиться в индивидуальную экспозицию на крупном международном форуме», — говорится в сообщении.

Участие в групповом стенде, который организует фонд ВЭД, бесплатное. В итоге компании имеют возможность без существенных инвестиций презентовать свою продукцию на иностранных рынках.

При этом фонд в прошлом году организовал не только выезды подмосковных компаний на выставки, но и обеспечил участие производителей на виртуальных стендах в онлайн-форумах после введения ограничительных мер по коронавирусу. В результате подмосковные производители в течение всего года продолжали работу по развитию внешнеэкономической деятельности.

«В этом году фонд ВЭД продолжает работу на международных выставках. На текущий момент рассматривается более 30 профильных мероприятий, к участию в которых приглашаются подмосковные предприятия», — добавила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.