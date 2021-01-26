РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Во вторник сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Карбышева в подмосковной Балашихе, пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену во вторник в 06:48 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Карбышева, дом 8, корпус 2. 07:35 пожар был ликвидирован. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники.