РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Организации и индивидуальные предприниматели подмосковного Подольска могут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), если уведомят налоговый орган не позднее 1 февраля, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.13 (Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения) Налогового кодекса организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали платить единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), вправе перейти на УСН. Для этого нужно направить уведомление. Право наступает с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД.

«Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД в связи с отменой данного специального налогового режима, вправе перейти на УСН с 1 января 2021, уведомив налоговый орган не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть не позднее 1 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

Налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД.