РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Жителям Подольска напомнят о недопустимости использования гаджетов при вождении в рамках социального раунда по безопасности, который будет проходить до 28 февраля, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

«В Подмосковье, в том числе в Подольске, с 25 января по 28 февраля 2021 года проводится социальный раунд по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет!». Главная цель данного раунда – повышение уровня информированности всех категорий участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов (смартфонов, наушников) во время участия в дорожном движении и формирование тренда на осознанное, культурное и безопасное поведение на дороге», - сказал Черепянский.

Специально для раунда разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленный на формирование поведенческого стереотипа недопустимости использования мобильного телефона (смартфона) при участии в дорожном движении. В частности, разработана тематическая социальная реклама, полиграфическая продукция, которая получит широкое распространение.

Он отметил, что в России среди основных причин смертности и инвалидности граждан разных возрастов дорожно-транспортный травматизм занимает одно из первых мест. По статистике причиной подавляющего числа ДТП является человеческий фактор.