РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Жителей микрорайона Климовск Подольска попросили предоставить разрешительные документы на установку гаражей на улице Железнодорожная, иначе их снесут как незаконные строения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На гаражных боксах «Ракушка» вблизи дома №5 на улице Железнодорожная разместили уведомления о необходимости предоставления разрешительной документации на их установку», - говорится в сообщении.

В случае отсутствия документации администрация округа демонтирует незаконные строения.