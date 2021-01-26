РИАМО - 26 янв. За понедельник компенсационные автобусы в районе закрытого участка метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» перевезли более 146 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «оранжевой» ветки закрыли до 7 февраля из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии.

«Все прошло штатно. На станции «Новые Черемушки» в утренний час пик открыли турникеты, чтобы вы могли быстрее пройти в метро. А наши сотрудники продолжают помогать вам у станций, следят за интервалом движения автобусов и согревают горячим чаем», — говорится в сообщении.

В часы пик станция «Новые Черемушки» приняла в два раза больше пассажиров, а автобусы КМ за день перевезли более 146 тысяч человек. На «Чертановской» пассажиров стало больше на 14,6%, а на «Кантемировской» — на 7,7%.

Добраться до нужного места удобнее всего через станции Бутовской, Серпуховско-Тимирязевской и Сокольнической линий и на наземном транспорте. В настоящий момент на маршруте работают бесплатные автобусы.