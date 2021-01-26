РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска вывезли снег с трех улиц и начали вывозить еще с трех, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска вечером 25 января подрядная организация ООО «УниверсалТехком» приступила к вывозу снега с улиц Октябрьский переулок, Ленина, Индустриальная», - говорится в сообщении.

Ранее снег вывезли с улиц Победы, Ихтиманская, Суворова.