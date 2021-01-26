РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 янв. Пробка протяженностью свыше 3 километров образовалась на Новорижском шоссе от выезда из подмосковного Красногорска до пересечения с МКАД, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

Затор начинается от перекрестка с круговым движением на пересечении Ильинского и Новорижского шоссе.

Красным обозначен участок до Московской кольцевой автодороги. Далее в сторону Москвы движение также затруднено.

Также участки с замедленным движением потока наблюдаются на Волоколамском шоссе и в районе станции МЦД-2 Аникеевка, на Пятницком и Путилковском шоссе.