РИАМО - 26 янв. Два новых вокзала Минская и Аминьевская будущего четвертого Московского центрального диаметра откроются для пассажиров уже в этом году, они будут интегрированы с метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С Минской за пару минут можно будет пересесть на одноименную станцию Солнцевской линии по принципу «сухие ноги», а с Аминьевской по пешеходному тоннелю можно будет перейти на строящуюся станцию «Аминьевская» Большой кольцевой линии.

«Востребованность новых вокзалов зависит не только от их современной инфраструктуры, но и от наличия удобных пересадок на другие виды транспорта. Наша задача — создать в московском регионе максимально развитую сеть общественного транспорта, чтобы пассажиры могли перестраивать привычные маршруты в пользу более логичных и быстрых», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что у жителей Западного округа появятся новые транспортные точки в пешей доступности, они также повысят перспективность районов. Так, около Аминьевской уже строят жилой квартал.

Кроме того, вокзал Аминьевская станет первой удобной пересадочной станцией на метро для пассажиров, следующих из новой Москвы в центр города. Путь от станций Мичуринец и Внуково до первой пересадки на метро составит порядка 30 минут.

Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков отметил, что в ходе строительства станции Аминьевская уложены дополнительные пути и стрелочные переводы, а также построены две новые пассажирские платформы с навесами. Готовность подземного вестибюля оценивается в 80%. Там идут отделочные работы, установка лифтов и эскалаторов.

«На станции Минская без остановки движения поездов проводятся сложнейшие работы по надвижке двух пролетных строений путепровода — двухпутного и однопутного. После переключения движения поездов на новый путепровод старое сооружение будет демонтировано. На его месте появится еще одно пролетное строение, на котором будет уложен четвертый главный путь», — добавил Глазков.

МЦД-4 планируют запустить до 2024 года. В прошлом году на Киевском направлении открыли четыре пригородных вокзала, а в 2021 году откроют еще семь вокзалов.

Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>