РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0 на домашнем льду, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске «Витязи» 25 января потрясли уверенной игрой в обороне, одолев китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» всухую 3:0. Львиная доля успеха нашей команды – вратаря Ильи Ежова», - говорится в сообщении.

Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил 25 января в Ледовом дворце «Витязь».