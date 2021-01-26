РИАМО - 26 янв. В Москве начался прием заявок на участие в бизнес-акселераторе для предприятий сферы бытовых услуг, присоединиться к нему могут мастерские, ателье, прачечные, химчистки, тату-салоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К участию приглашают также автомастерские, службы доставки, проката и аренды, клининговые организаций.

«Предприниматели смогут разобрать свои бизнес-кейсы на индивидуальных встречах с трекерами и экспертами, найти точки роста и выстроить стратегию развития предприятия и увеличения прибыли», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что участники прошлого года начали производить новые товары и услуги, увеличили базу клиентов и увеличили количество рабочих мест. Это позволило заработать больше денег.

Акселератор продлится в течение семи недель. Встречи будут проводится как очно, так и дистанционно. Для участников приготовили мастер-классы, воркшопы, коллективные и индивидуальные встречи с наставниками.

Заявку можно подать до 25 февраля на сайте МБМ в разделе «Обучение». Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в личном кабинете. После завершения приема заявок проводится онлайн-собеседование и конкурсный отбор проектов (преакселератор).