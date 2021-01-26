РИАМО - 26 янв. До конца вторника в Подмосковье ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Будьте внимательны при движении, паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Водители должны строго соблюдать правила дорожного движения. По возможности лучше пользоваться общественным транспортом.

Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Московском регионе. Небольшие осадки пройдут в виде мокрого снега.