РИАМО - 26 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России по жалобе ООО «Строительная группа «Альянс» о нарушении порядка выдачи разрешения на строительство, говорится в сообщении пресс-службы областного УФАС.

Ранее в управление поступила жалоба компании на действия (бездействие) министерства жилищной политики Московской области при предоставлении услуги по выдаче разрешения на строительство.

«Управление признало жалобу ООО «Строительная группа «Альянс» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — отмечается в материале.

Арбитражный суд Москвы отказал обществу в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного антимонопольного ведомства.