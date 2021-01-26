РИАМО - 26 янв. Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service Limited прогнозируют динамичное восстановление экономики Москвы после спада во время пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра города.

«По итогам 2020 года темп снижения московской экономики оценивается на уровне около 4%, а в 2021 году рост экономики будет происходить быстрее, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

Инвестиционный уровень рейтинга столицы имеет стабильный прогноз.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента финансов Елены Зяббаровой, город продолжит развитие ключевых проектов, таких как строительство социальной и транспортной инфраструктуры. Для этого на инвестиционную программу, рассчитанную на три года, выделят 1,8 триллиона рублей.

В 2020 году объем инвестиции в столицу увеличился примерно на 2%, а их размер составил свыше 3 триллионов рублей.