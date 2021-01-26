РИАМО - 26 янв. Полицейские из ОВД «Щелковское» задержали двух жительниц Смоленской области, похитивших более 3 миллионов рублей у пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленницы под видом медицинских работников проникли в квартиру к 88-летнему местному жителю. В ходе разговора они отвлекли внимание мужчины и похитили свыше 3 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело.

«При изучении записей камер видеонаблюдения подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны по месту их жительства в Рославльском районе Смоленской области», – добавила Петрова.

Задержанные пояснили, что деньги потратили на личные нужды. Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.