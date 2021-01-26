РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 янв. Полицейские Щелкова присоединились к Всероссийской акции МВД «Студенческий десант», в рамках которой студенты юридического факультета колледжа экономики и права познакомились с работой полиции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«Студентам рассказали об условиях поступления в Московский университет МВД РФ имени Кикотя и его филиалы. Кроме того, сотрудники ОГИБДД рассказали об особенностях несения службы, а также о необходимости быть дисциплинированными, внимательными и осторожными на дорогах», - говорится в сообщении.

В ходе встречи ребята активно интересовались самыми разными аспектами деятельности правоохранителей, трудностями, с которыми приходятся сталкиваться в реальной практике, социальными гарантиями и льготами, условиями приема на службу.