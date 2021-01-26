РИАМО - 26 янв. Для поддержки городской промышленности на инвестпортале столицы создали новый раздел, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый раздел упрощает поиск необходимой информации и предоставляет онлайн-доступ к различным услугам», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Раздел доступен по ссылке — https://investmoscow.ru/industries. Он поможет предпринимателям найти подходящую площадку, которую можно арендовать или приобрести для размещения производства.

Также на портале можно оформить заявку онлайн на подбор промышленной площадки, получить консультацию по развитию проектов. Владельцы площадок под промпромизводство могут подать заявку на включение в реестр.​

Ефимов отметил, что в настоящее время в Москве работает более 700 средних и крупных промышленных предприятий.