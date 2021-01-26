РИАМО - 26 янв. Столичным водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах из-за образования гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В Москве в ближайшее время на дорогах возможно образование гололедицы. Просим вас быть предельно осторожными и внимательными», — говорится в сообщении.

Автолюбителям нужно избегать резких маневров на дорогах. Также не стоит парковаться у слабо укрепленных конструкций, так как в столице также ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Также в городе наблюдается туман, который рассеется в течение ближайших часов. Видимость на дорогах составляет около 700 метров.