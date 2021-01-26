РИАМО - 26 янв. В минувшем году промышленные предприятия столицы получили от города льготные кредитные займы в размере 1 миллиард рублей, что примерно на четверть превышает показатели 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, займы на выгодных условиях позволяют предприятиям совершенствовать производство, закупать новое оборудование и поддерживать объем работ. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет займы в размере от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от 2% до 4% годовых.
Для получения займа предприятие должно соответствовать требованиям фонда. Кроме того, льготные займы предоставляют компаниям со статусом промышленного комплекса столицы.
На сегодняшний день каждая четвертая компания обращается в будущем повторно для получения займа на льготных условиях.
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