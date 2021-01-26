РИАМО - 26 янв. В минувшем году промышленные предприятия столицы получили от города льготные кредитные займы в размере 1 миллиард рублей, что примерно на четверть превышает показатели 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году предприятия получили девять займов на сумму 1 миллиард рублей. <…> С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила 2 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, займы на выгодных условиях позволяют предприятиям совершенствовать производство, закупать новое оборудование и поддерживать объем работ. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет займы в размере от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке от 2% до 4% годовых.

Для получения займа предприятие должно соответствовать требованиям фонда. Кроме того, льготные займы предоставляют компаниям со статусом промышленного комплекса столицы.

На сегодняшний день каждая четвертая компания обращается в будущем повторно для получения займа на льготных условиях.