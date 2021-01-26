РИАМО - 26 янв. Вечером в Москве загруженность дорог прогнозируется в 7-8 баллов, днем — до 5 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Утром также пробки могут достигать пяти баллов. Движение в центр затруднено на Варшавском шоссе и улице Профсоюзная. Общая длина заторов на текущий момент составляет 52 километра.

«На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», — говорится в сообщении.

Дорожные работы ведутся на Волоколамском шоссе и на МКАД по внешней стороне, на 31-м и 53-м километрах МКАД в обе стороны, на проспекте Мира в районе Северянинского проезда, на Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, на Дмитровском шоссе в районе дома 67.