РИАМО - 26 янв. На туристическом сервисе Russpass появились новые авторские видеоролики об архитектуре и культуре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Из роликов зрители узнают необычные факты о московских домах, достопримечательностях, изобретениях и событиях», — говорится в сообщении.

Всего на портале Russpass появятся 13 подобных видеороликов. Пользователи узнают о первом столичном рейве, создании тетриса, памятниках архитектуры, пандах Московского зоопарка и многом другом.

В настоящее время доступны пять видео-историй. Русскоязычные версии можно посмотреть в онлайн-журнале Russpass. Ролики на английском покажут на YouTube-канале Discover Moscow. Новые видео будут появляться раз в неделю.

С момента запуска турсервиса Russpass его услугами воспользовались свыше 700 тысяч путешественников. Russpass — это цифровая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России. Там можно купить билеты на самолет, поезд, а также экскурсии, билеты в музеи и театры.