РИАМО - 26 янв. Водители могут получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Раньше, чтобы забрать документ, нужно было лично приходить в сервисный центр. Теперь же есть возможность получить разрешение в личном кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и распечатать его. Для работы с кабинетом понадобится электронная подпись», — говорится в сообщении.

Услуга стала доступна 25 января. Подать заявление для разрешения таксомоторной деятельности могут индивидуальные предприниматели с официальной регистрацией и юридические лица.

При подаче заявления необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспорта, договор лизинга или же аренды машины, а также доверенность на транспорт при обращении представителя. Заявление надо будет подтвердить квалифицированной электронной подписью.

В столице для борьбы с нелегальными перевозчиками право отмены разрешения возложено на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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