РИАМО - 26 янв. Утром во вторник во дворах Москвы, а также Подмосковья образовалась гололедица, автомобили покрыты ледяной коркой, из-за тумана наблюдаются заторы, передают корреспонденты РИАМО.

Так, в столичной Коммунарке на выезде из дворов жилых домов образовались серьезные заторы. Ситуацию осложняет туман с ухудшением видимости до 700 метров.

В Обручевском районе столицы, а также в районе Проспект Вернадского утром наблюдается плотный туман. Автомобили и тротуары также покрыты ледяной коркой. Коммунальщики уже начали обрабатывать дороги противогололедными реагентами.

В районе Некрасовка и в подмосковных Люберцах сильного тумана не наблюдается. На дорогах местами образовался лед, однако на движение транспорта это не повлияло.

Во вторник в столице и области воздух может прогреться до плюс 2 градусов, что значительно выше климатической нормы. Местами возможны осадки в виде мокрого снега.