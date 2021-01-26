РИАМО - 26 янв. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян заявил, что вакцина от Covid-19 не опасна для бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

«Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, в этой ситуации опасаться не нужно», —​ сказал Тотолян в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

В то же время эксперт предостерег от прививки при наличии симптомов респираторных заболеваний. Кроме того, если человек теряет обоняния, ему стоит повременить с вакцинацией даже при отсутствии других признаков заболевания.

Эпидемиолог призвал людей не принимать окончательное решение о вакцинации самим, в этом случае лучше довериться врачу. При этом нужно помнить, что сразу после прививки иммунитет не развивается, на это нужно определенное время.

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