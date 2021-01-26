РИАМО - 26 янв. Туман на территории столицы рассеется в течение ближайших двух часов, видимость на дорогах составляет около 700 метров, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В столице он (туман - ред.) уже практически рассеялся, там осталась только дымка. Сейчас туман есть только на территории новой Москвы. Весь туман рассеется в течение двух часов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что туман не имеет плотного характера. Видимость составляет порядка 700 метров, что значительно больше, чем видимость при тумане, опустившемся на регион 24 января. Тогда видимость составляла порядка 100 метров.

Во вторник в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до плюс 2 градусов, что значительно выше климатической нормы. Местами возможны осадки в виде мокрого снега.