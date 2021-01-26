РИАМО - 26 янв. Подать заявление в онлайн-формате для сдачи ЕГЭ в 2021 году можно на портале mos.ru, их принимают по 1 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На данный момент заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 78 тысяч человек», — сказал первый замдиректора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Из-за пандемии ранее приняли решение отменить досрочный период сдачи ЕГЭ. Экзамены будут сдавать в основной и дополнительный период. Кроме того, школьники могут сдать государственный выпускной экзамен по математике и русскому языку, если не планируют поступать в вузы. В этом случае выпускники получат аттестат о среднем общем образовании.

Те, кто намерены после школы учиться в вузах, могут для получения аттестата сдать ЕГЭ по русскому языку на удовлетворительную оценку. Чтобы снизить риски распространения Covid-19 в 2021 году отменили сдачу ЕГЭ по математике базового уровня.

Написание итогового сочинения и изложения для учеников 11-х классов организуют во второй половине апреля. Успешное написание позволит сдать ГВЭ в конце мая. При этом основной период сдачи ЕГЭ придется на дни с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля.

Подать заявление для сдачи экзаменов можно в онлайн-формате на сайте mos.ru. Услуга доступна для родителей и школьников старше 14 лет, а также их представителей. Если ребенку меньше 14 лет, то подать заявление могут родители и представители. Обработка заявлений длится 14 дней.