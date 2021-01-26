РИАМО - 26 янв. В Ногинске произошло загорание в нежилом здании, площадь огня достигала 100 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«25 января в 14:05 поступило сообщение о задымлении в нежилом здании. Площадь пожара 80 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 15:40 пожар локализовали на площади в 100 квадратных метров. В 15:50 открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.