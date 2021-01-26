РИАМО - 26 янв. Еще восемь перехватывающих парковок со шлагбаумом появились на территории столицы, их обустроили на востоке города и в новой Москве возле станций подземки и Московского центрального кольца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Оставить автомобиль на перехватывающей парковке можно бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первая из них должна быть сделана с ближайшей к парковке станции», — говорится в сообщении.

Перехватывающие парковки появились у станций метро «Новокосино», «Говорово», «Рассказовка», а также у станций МЦК «Измайлово» и «Соколиная Гора». Общая вместимость парковок составляет 1067 машино-мест. При этом 111 парковок оборудовали для инвалидов и маломобильных граждан.

Тариф 50 рублей в час с 06:00 до 22:00 и 50 рублей в час в течение первых двух часов по ночам будет действовать для водителей, которые не используют городской общественный транспорт после парковки машины. После этого времени парковаться можно бесплатно.

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