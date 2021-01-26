РИАМО - 26 янв. В столице продлено частичное закрытие станции «Каширская» Замоскворецкой линии метрополитена, на станции до 8 февраля включительно не будут останавливаться поезда, идущие из центра, сообщается в приложении «Метро Москвы».

Также выходы № 1 и № 2 на «Каширской» будут закрыты.

«Чтобы доехать до «Каширской» из центра, нужно проехать мимо нее до «Кантемировской» и пересесть на поезд в обратную сторону», — говорится в сообщении.

Поезда из центра не останавливаются на «Каширской» с 12 сентября. Частичное закрытие связано с интеграцией станции в состав Большой кольцевой линии подземки.

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