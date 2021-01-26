РИАМО - 26 янв. Чтобы защитить свой организм при резких температурных перепадах, необходимо пить много чистой воды, контролировать артериальное давление, сообщила РИАМО аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Екатерина Лаврентьева.

В Московский регион пришла оттепель. Так, 25 января стало самым теплым днем в Москве с начала текущей зимы, температура поднялась до плюс 3,6 градуса. Однако уже в конце текущей недели в регион придет похолодание. Ударят морозы до минус 10 градусов.

«Чтобы защититься и чувствовать себя здоровым в суровых метеоусловиях, необходимо отрегулировать влажность от 40% до 60% и температуру - от 18 до 20 градусов - у себя дома, также нужно часто проветривать помещения, контролировать свое артериальное давление и пить простую и чистую воду, высыпаться», - сказала Лаврентьева.

Она отметила, что перед выходом на улицу нужно обязательно посмотреть температуру воздуха и одеться по погоде.

«Колебания температуры окружающей среды могут негативно сказываться на самочувствии человека. В момент выхода на мороз кровеносные сосуды резко сужаются, а в момент возвращения в тепло расширяются. Это может проявляться головокружением вплоть до обморока, создавать риски сердечно-сосудистых трагедий - инсультов и инфарктов», - подчеркнул врач.

Она отметила, что у метеозависимых людей при колебаниях температуры появляются жалобы на головную боль и повышается давление.