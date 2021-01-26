РИАМО - 26 янв. К столичной программе льготного кредитования бизнеса присоединились АО «СМП Банк», ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО «СДМ-Банк», ранее было решено продлить действие программы субсидирования ставок, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«С учетом трех новых партнеров в программе участвуют уже 14 банков. В любом из них можно подать заявку на льготный кредит или снижение ставки по уже действующим финансовым обязательствам. За прошлый год льготные займы на сумму 92 миллиарда рублей получили более 11 тысяч субъектов МСП. В ближайшие месяцы предпринимателям перечислят еще 33 миллиарда рублей по уже одобренным заявкам», - сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Данная программа продлена вместе с другими мерами поддержки бизнеса. Она будет действовать до 1 июля. Поддержку могут получить любые компании и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Москве. Им нужно лишь обратиться в один из банков-партнеров.

«Ставка по кредитам в банках-участниках программы, взятым до 15 апреля прошлого года, при поддержке города будет снижена на шесть процентных пунктов. По займам, оформленным позднее, правительство Москвы субсидирует до восьми процентов», — объяснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что итоговая годовая ставка для предпринимателей составит от 3 до 7%.

Кроме трех новых участников программу поддерживают 11 ведущих кредитных организаций Москвы — ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк «Зенит», АО «Банк «Интеза».

Кроме того, Сбербанк ранее подписал с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы допсоглашение об отсрочке платежей по основной сумме долга на срок до шести месяцев при получении льготных кредитов на сумму от 5 миллионов рублей.

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