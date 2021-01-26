РИАМО - 26 янв. Спортивную школу №86 на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы отремонтируют, сообщается на официальном сайте мэра города.
«Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта пятиэтажного здания спортивной школы № 86, построенного в 1961 году по индивидуальному проекту», - рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
В здании заменят инженерные системы, обустроят комфортные условия для пребывания маломобильных граждан. На входе установят тактильные и визуальные средства информации и указатели, оборудуют санузлы и пути перемещения внутри здания.
В ходе ремонта частично заменят покрытие крыши. Кроме того, запланирована покраска и восстановление отделки стен. Рабочие обновят облицовку цоколя, в помещениях установят новые окна и двери, а также сделают утепление стен и перекрытий технического этажа.
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