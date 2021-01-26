РИАМО - 26 янв. Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции лыжного центра спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в микрорайоне «В», владение 13А в Троицке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здесь заработают холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, помещения проката инвентаря и ремонта лыж», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект предусматривает открытие универсального спортзала, а также методический кабинет, блок администрации, зону вендинга с местами для посетителей. В здании также появятся санузлы, помещения для техники и необходимого инвентаря.

Кроме того, запланирована реконструкция лыжной трассы и создание спортивных площадок, благоустройство и озеленение территории. Внешнюю отделку здания выполнят из композитных материалов.