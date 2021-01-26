РИАМО - 26 янв. В Москве и Подмосковье во вторник прогнозируется облачная погода с небольшими осадками, температура местами составит до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Днем в Москве температура составит от 0 до минус 2 градусов. Облачно, небольшие осадки. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

Как уточнила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в Подмосковье температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Небольшие осадки пройдут в виде мокрого снега.

Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что февраль в Московском регионе будет холоднее обычного.