РИАМО - 26 янв. В Подмосковье уровень повторной преступности среди несовершеннолетних уменьшился в два раза благодаря профилактической работе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УФСИН России по Московской области.

Он отметил, что в прошлом году более 36 тысяч человек получили наказания, не связанные с заключением в местах лишения свободы. Среди них были 237 несовершеннолетних.

«Благодаря проводимой профилактической работе почти в два раза удалось снизить уровень повторной преступности среди несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах Уголовно-исполнительной инспекции (УИИ)», - сказал собеседник агентства.

Основной задачей Уголовно-исполнительной инспекции являются контроль над осужденными и недопущение совершения ими повторных преступлений и правонарушений.

За 2020 год инспекторами филиалов УИИ было проведено более 10,6 тысячи совместных проверок с сотрудниками полиции, в ходе которых было проверено более 32 тысяч осужденных.

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