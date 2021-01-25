РИАМО - 25 янв. В «Новом Иерусалиме» пройдет праздничная программа, которая состоится в честь Дня рождения детского центра «Экспонариум» 30 января, участниками станут посетители, которые купят входные билеты в «Экспонариум» на сеансы в 12:00 и 14:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.



«Год назад в Государственный историко-художественном музее «Новый Иерусалим» начал работу центр «Экспонариум», интересный и взрослым, и детям. Это «музей в музее» о Подмосковье – его истории, культуре, знаменитостях и научных достижениях», – говорится в сообщении.

Центр имеет пять тематических разделов, а именно наука и техника, природа, история, культура и архитектура.

В первом посетителям расскажут про наукограды региона и адронный коллайдер. Здесь можно побывать в роли пилота самолета и специалиста установки досмотра багажа – интроскопа, узнать про возведение канала имени Москвы, а также познакомится с работой центра управления полетами. Во втором посетители могут понаблюдать за животными, угадать птицу по голосу и узнать о сортировке и переработке мусора. В третьем представят археологические находки и предметы деревенского быта, а новые технологии позволят погрузиться в мир русской деревни.

В четвертом гостям расскажут о живописи, музыке и театре. Здесь есть возможность нарисовать картину на мольберте, написать письмо в духе старины и стать актером. В пятом и заключительном разделе под названием «Архитектура» можно ознакомиться с информацией о подмосковных усадьбах и монастырях, побывать в роли звонаря и узнать, что такое голосник.

Центр открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он с экспонатами знакомился необычного музея вместе с ребятами. За год работы посетителями «Экспонариума» стали свыше 10 тысяч человек. Здесь провели более 100 музейно-образовательных занятий и порядка 100 мастер-классов. Билеты продаются на сайте музея. Количество участников программы ограничено.